Três pessoas ficam feridas em acidente na BA-409

Duas mulheres e um homem ficaram feridos após um acidente de carro na BA-409, nas proximidades do Ponto do Feitiço, no trecho que liga Conceição do Coité a Serrinha. O acidente ocorreu por volta das 10h50 deste domingo, 5.

De acordo com o site Calila Notícias, o trio tinha como destino o aeroporto de Salvador, quando o motorista teria perdido o controle do veículo Hyundai, modelo HB20, palca QOB 9475, e saiu da pista.

Daltiel Andrade de Jesus, 36 anos, Rosângela Borges Dias, 43 anos, e Deise Andrade de Jesus, 30 anos, foram socorridos pela Brigada Voluntária Anjos da Vida e encaminhados para o Hospital Regional de Conceição do Coité, sem ferimentos graves.

A causa do acidente será investigada.

adblock ativo