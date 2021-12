Três pessoas ficam feridas em acidente em Feira de Santana

Três pessoas ficaram feridas em um acidente nesta terça-feira, 20, na Avenida José Falcão da Silva, em Feira de Santana. De acordo com o site Acorda Cidade, a ocorrência envolveu duas motocicletas e dois veículos.

As vítimas são Jucimário Cerqueira Almeida, 31 anos, a esposa dele, Aliete Nunes Bezerra, 27 anos, que estavam em uma das motos e Ilana Oliveira Lopes, que estava na outra motocicleta com o marido Denison Clébson.

Jucimário teve fratura exposta na perna, além de outras lesões. Aliete e Ilana torceram o pé. Denison saiu ileso. O acidente também envolveu um veículo Siena, de placa OLD-6892, e um Fiesta, OEL-5315.

De acordo com o guarda municipal, Marcos Vinícius, a colisão foi provocada por um motociclista que fugiu do local após fechar a motorista do Siena. A condutora do automóvel, que estava em baixa velocidade, conseguiu evitar a batida com esse motociclista, mas as outras duas motos colidiram no Siena e com o impacto foram lançadas para o outro lado da via, onde se chocaram com o Fiesta.

As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

