Três pessoas ficam feridas após ônibus colidir em caminhão com cachaça

Um cobrador e dois passageiros de um ônibus ficaram feridos após o motorista perder o controle do veículo e colidir no fundo de um caminhão que carregava galões de cachaça. O acidente aconteceu por volta das 23h30 desta terça-feira, 19, na descida da Serra do Saco, na BR-242, em Barreiras, no oeste da Bahia.

Por conta do impacto, os dois veículos foram parar no acostamento da rodovia. Um carro Fiat Uno, que vinha logo atrás, capotou após bater em um dos galões que estava no meio da pista. Ninguém ficou ferido neste segundo acidente.

Duas equipes do Serviço de Atendimento de Médico de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros às vítimas. Segundo o Blog do Sigi Vilares, eles tiveram ferimentos leves. O trecho foi temporariamente isolado até que os bombeiros limpassem a via, que ficou cheia de cachaça e de estilhaços.

adblock ativo