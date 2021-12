Três pessoas ficam feridas após caminhão capotar na BR-101

Um caminhão capotou na manhã desta sexta-feira, 13, na BR-101, deixando três pessoas feridas. As vítimas, ainda não identificadas, ficaram presas às ferragens.

O acidente ocorreu depois que o condutor do veículo, que transportava frutas, perdeu o controle da direção ao passar por uma curva, antes da ponte do rio Santa Cruz, no Distrito de Mundo Novo – a cerca de 13 quilômetros de Eunápolis, no sul da Bahia.

De acordo com o site Radar 64, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentam retirar os feridos das ferragens. Contudo, ainda não há confirmação do estado de saúde deles.

Conforme o site, os três saíram de Itabela (a cerca de 30 quilômetros de Eunápolis).

