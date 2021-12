Três pessoas ficam feridas após atropelamento em Feira de Santana

Três pessoas ficaram feridas na manhã desta terça-feira, 30, em um acidente envolvendo uma motocicleta em Feira de Santana, a 109 km de Salvador. Maria Ângela Pereira de Jesus, de 55 anos, foi atropelada pelo veículo, onde estavam o condutor Darlan Almeida da Silva, 38, e a esposa Carla Karine Cerqueira, 35, que caíram na via e também sofreram ferimentos.

Segundo informações do Acorda Cidade, Maria Ângela atravessava a via, no trecho em frente ao bar Limão Drink’s, quando foi atingida pela moto. As três vítimas foram socorridas para o Hospital Geral Clériston Andrade. Não há informações sobre estado de saúde delas.

Por causa do acidente, o trânsito precisou ser desviado e ficou congestionado nas proximidades do local do acidente.

