Três pessoas ficam feridas após acidente na BA-263

Três pessoas ficaram feridas após um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro na tarde desta quarta-feira, 23, na BA-263, em trecho que liga as cidades de Itapetinga e Itambé, no sudoeste do estado. Os ocupantes do veículo de passeio foram identificados pelos prenomes Anderson e Maicon.

Segundo informações do Blog do Marcelo, o carro retornava de Vitória de Conquista e seguia para Itororó quando colidiu de frente com o caminhão, que trafegava em sentido contrário. A pista estava molhada em decorrência da chuva.

Após a batida, Anderson e Maicon ficaram às margens da rodovia enquanto aguardavam atendimento do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os dois foram socorridos e, apesar do impacto, sofreram ferimentos leves. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

