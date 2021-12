Três pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-407

Três pessoas da mesma família morreram na madrugada deste sábado, 15, após a moto em que estavam se chocar com uma caminhonete, na BR-407, trecho do município de Senhor do Bonfim (distante a 334 km de Salvador).

Edvan Alves dos Santos e Rosana Gomes Pereira, além do filho do casal, Edson Gomes dos Santos, de 5 anos, trafegavam pelo KM-122, quando um Veículo/Hilux atingiu a traseira da moto, que foi arrastada por cerca de 100 metros na pista. Com o impacto, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local, de acordo com as informações do site Blog do Netto Maravilha.

O motorista da caminhonete, que não teve o nome divulgado, fugiu após o acidente sem levar o veículo. A caminhonete teve a frente destruída com o impacto e ficou parada no acostamento da rodovia.

Os agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) removeram os corpos para realizar perícia no município de Juazeiro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apurou o caso e liberou a área para o tráfego de veículos.

