Três municípios de Brumado recebem o Saúde sem Fonteiras Rastreamento do Câncer de Mama

Três municípios de Brumado ( a 542,2 km de Salvador) recebe o programa do governo que irá atender a população por meio do Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama. Será realizada mamografias em mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos.

De acordo com o site Agora Sudoeste, os municípios serão de Paramirim, Guajeru e Botuporã. A pretensão é de atender cerca de 2.835 mulheres.

Para ser atendida, será preciso levar um documento de identidade, o cartão do SUS e um comprovante de endereço. O atendimento começa às 7 da manhã e prossegue até as 18 h, em todas as localidades.

adblock ativo