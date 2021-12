Três mulheres são presas com 52 pedras de crack em Itaberaba

Três mulheres foram presas no município de Itaberaba, a 264 km de Salvador, depois de serem flagradas pela polícia com 52 pedras de crack, além de uma porção de maconha e a quantia de R$ 1,068 mil, valor que, segundo a polícia, seria fruto da venda de drogas. A prisão foi efetuada na sexta-feira, 1º, mas a Polícia Civil divulgou o caso nesta segunda-feira, 4.

Ainda de acordo com a polícia, Cleneildes Santos da Silva, Joelane Oliveira Santana e Vanessa Guerra da Silva foram presas por policiais da 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) na residência delas, localizada no Jardim das Palmeira, onde as drogas foram encontradas.

As três foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Elas estão custodiadas na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

Todo o material apreendido vai ser encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

