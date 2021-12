Três mulheres ficam feridas em colisão entre carros em Conquista

Três mulheres ficaram feridas em um acidente de trânsito no centro da cidade de Vitória da Conquista (a 521 km de Salvador). A colisão aconteceu na manhã deste domingo, 16, entre a avenida Vivaldo Mendes Ferraz e rua Lions Club, na calçada do Posto Pantanal.

De acordo com o Blog do Anderson, as vítimas foram resgatadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Duas delas estão em situação crítica no Hospital Geral de Conquista.

