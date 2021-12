Três mulheres e um menor são presos com 150 pedras de crack

Três mulheres foram presas e um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas na cidade de Ituaçu, nesta terça-feira, 22, de acordo com informação divulgada pela Polícia Civil, nesta quarta, 23. Investigadores da 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) com sede em Brumado, distante 559 quilômetros de Salvador, encontraram 150 pedras de crack, já embaladas para venda, no imóvel ocupado pelo menor juntamente com Franciele de Jesus, de 23 anos, Jamara Costa Silva, 19 e Andressa Silva de Almeida, 18.

O delegado Arilano Botelho, titular da delegacia de Ituaçu, apurou que Franciele estava na cidade para visitar um irmão internado no hospital regional e foi encarregada, por uma pessoa ainda não identificada, de distribuir e comercializar o crack. Jamara, Andressa e o adolescente seriam responsáveis pelo fracionamento e embalagem da droga. Uma balança de precisão também foi encontrada na casa.

As três mulheres foram autuadas em flagrante por tráfico e ficarão custodiadas na carceragem da delegacia local, à disposição da Justiça. Já o adolescente infrator foi encaminhado ao Ministério Público.

