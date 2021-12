Três morrem em confronto com a polícia na BR-324

Três homens morreram na madrugada deste sábado, 10, na BR-324, ao trocarem tiros com policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil.

Segundo a polícia, os três mortos e mais outros integrantes foram interceptados na estrada quando seguiam Conceição do Coité (210km de Salvador) para assaltar agências bancária da cidade.

Um policial civil ficou ferido no pé, foi regatado e encaminhado para um hospital pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar e não corre risco de morte. "Estávamos há duas semanas acompanhando a movimentação dessa quadrilha e quando percebemos que ela tentaria atacar as instituições financeiras fizemos a interceptação", explicou o coordenador de Repressão a Roubo a Banco e Anti-Sequestro do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco), delegado Maurício Moradillo.

Segundo Moradillo, os homens mortos em confronto estavam sem documentos de identificação.

Com o grupo foram apreendidos três revólveres calibre 38, coletes balísticos, roupas camufladas (semelhantes às vestimentas do Exército Brasileiro), além de um veículo, modelo Civic, que seria utilizado na ação.

Outros integrantes do grupo conseguiram escapar e as unidades da área realizam diligências para capturá-los.

