Três morrem em colisão entre carro e caminhão na BR-116

Três pessoas morreram e uma ficou ferida em um grave acidente na BR-116, na manhã desta terça-feira, 5.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 6h, um Golf colidiu em um caminhão no km 919 da rodovia, nas proximidades do município de Cândido Sales, na região sudoeste do estado.

Por volta das 10h, o acidente ainda deixava lentidão nos dois sentidos da via que precisou ser interditada para retirada dos veículos.

As pessoas que morreram estavam no carro de passeio com placa de Minas Gerais, segundo a PRF. A batida deixou o Golf completamente destruído.

O motorista do caminhão ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

