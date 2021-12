Três morrem e três ficam feridos em acidente na BA-001

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas durante um acidente na BA-001, que liga a cidade de Nazaré, na ilha de Itaparica, a Bom Despacho. O acidente aconteceu neste sábado, 9.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), duas motos colidiram com um carro. As vítimas estavam vindo da Ilha de Itaparica no momento do acidente.

Os corpos foram removidos para o DPT (Departamento de Polícia Técnica) de Santo Antônio de Jesus. Os três feridos, dois gravemente e um com lesões leves, foram levados para o Hospital Municipal de Nazaré.

