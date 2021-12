Três morrem e quatro ficam feridos após tiroteio entre ciganos na BA

Uma troca de tiros entre ciganos deixou três pessoas mortas e outras quatro feridas na noite desta quarta-feira, 27, no município de Angical (a 857 quilômetros de Salvador). Não há informações sobre a motivação do tiroteio, que teria começado após uma discussão entre os envolvidos que são da mesma família, segundo a polícia.

Segundo o blog do Sigi Vilares, dois dos mortos foram identificados inicialmente pelos prenomes Felipe e Ramon e o terceiro pelo apelido de "Porquinho". As quatro pessoas feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital do Oeste, em Barreiras (a 53 quilômetros de Angical). O estado de saúde delas foi foi divulgado.

Ainda de acordo com o blog, depois do crime, outros ciganos chegaram no hospital, onde os feridos estão, com armas de fogo, munições, além de facões e outros objetos. Todo o material foi apreendido pela Polícia Militar e apresentado, juntamente com os detidos, na delegacia da região.

