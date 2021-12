Três morrem e mulher é baleada durante assalto em Feira

Três homens morreram e uma mulher ficou ferida na madrugada desta terça-feira, 30, após uma tentativa de assalto em Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

Os quatro são acusados de roubar um carro e foram atingidos por disparos de arma de fogo durante uma troca de tiros com policiais da 64ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Os tiros foram ouvidos por moradores da rua Edelvira de Oliveira, por volta de 3h50. Os criminosos foram socorridos para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas os três homens, ainda não identificados, chegaram sem vida.

Já Eliana Cerqueira de Jesus, de 22 anos, foi baleada na perna esquerda e presa em flagrante. Ela será encaminhada para o Conjunto Penal de Feira de Santana quando receber alta do hospital, onde está custodiada. As informações são do site Acorda Cidade.

