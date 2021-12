Três morrem e duas ficam feridos em acidente na BR-101

O corpo de Josiel Nogueira, filho do empresário José Raimundo Nogueira, que é sócio de uma rádio FM e dono de uma rede de hotéis em Santo Antônio de Jesus (a 185 km de Salvador), no Recôncavo baiano, será enterrado nesta quinta-feira, 25, no cemitério municipal de Santo Antônio de Jesus. O jovem morreu num acidente na manhã desta quarta-feira, 24, no Km 285 da BR-101, entre os municípios de Conceição do Almeida e Dom Macedo Costa. O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do Posto 101. Cinco pessoas viajavam no Corolla. Além do empresário, mais duas pessoas morreram, entre elas uma criança de seis anos, e duas ficaram gravemente feridas.

Josiel Nogueira, que era dono de um estacionamento em Santo Antônio, seguia em direção a Salvador num Corola prata, placa EJD 9256, na companhia da namorada, Andrea Magalhães de Jesus; o sobrinho dela, João Emanuel Magalhães, de seis anos; o pai do garoto, Guilherme Couto Júnior, e a mãe da criança, Emanuele Magalhães Rodrigues, quando bateu de frente com um caminhão placa JVR 8980. O empresário e a cunhada, Emanuele Magalhães, ficaram presos nas ferragens e morreram na hora. O garoto, Guilherme, ainda foi socorrido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), mas não resisitiu aos ferimentos e morreu.

O motorista do caminhão, Joilson Santos Dias, quebrou as duas pernas e não corre risco de morte. Guilherme Couto Júnior, pai da criança, e Andrea Magalhães de Jesus, namorada do empresário, os outros dois passageiros do Corola, estão em estado grave no HRSAJ. De acordo com a PRF, a suspeita é de que o Corolla, conduzido pelo empresário Josiel Nogueira, teria feito uma ultrapassagem irregular, batendo de frente com o caminhão. Chovia forte no momento do acidente. A pista ficou inetrditada e liberada no final da manhã.

