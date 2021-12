Três morrem e dois ficam feridos após acidente na BR-135

Três pessoas morreram, entre elas duas crianças, e outras duas ficaram feridas após um acidente de carro na BR-135, próximo ao município de Barreiras, na manhã deste domingo, 6, por volta das 7h.

De acordo com informações do site Sigi Vilares, o motorista, que dirigia um do Fiat Uno, teria forçado uma ultrapassagem, mas saiu da pista para não bater em outro carro que vinha no sentido contrário. Ele perdeu o controle da direção do veículo, desceu uma ribanceira e só parou quando bateu em uma árvore.

O condutor e outro passageiro foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levados para o Hospital do Oeste. A polícia técnica fez a remoção dos corpos para Instituto Médico Legal (IML).

