Três morrem após colisão entre caminhão e carro na BA-093

Três pessoas morreram após batida entre um caminhão e um carro de passeio na noite da última quinta-feira, 24, na BA-093, entre as cidades de Pojuca e Araças. As informações só foram divulgadas na manhã deste sábado, 25, pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA).

O motorista do caminhão, identificado como Maurício Ferreira, morreu após a carga de feijão, que ele transportava, caiu sobre a cabine do veículo. As outras duas vítimas estavam no carro de passeio e não tiveram os nomes divulgados.

Ainda de acordo com os bombeiros, o corpo de Maurício só foi retirado por volta das 22h desta sexta, 24. Para realizar o resgate, foi necessário a utilização de um guindaste para suspender a cabine. As causas do acidente são desconhecidas.

Bombeiros utilizaram guindaste para fazer a remoção do corpo de uma das vítimas

