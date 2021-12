Três lava a jatos clandestinos são fechados no bairro de Narandiba

Equipes da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), acompanhadas da Polícia Militar (PM-BA) e Polícia Técnica (DPT), fecharam nesta quinta-feira, 23, três lava a jatos clandestinos que funcionavam no bairro de Narandiba, em Salvador. Duas pessoas foram conduzidas à 11ª Delegacia Territorial, situada no bairro de Tancredo Neves.

A ação faz parte de uma série de operações para identificar casos de fraude envolvendo o uso de água. Na semana passada, um prédio comercial com ligações clandestinas foi identificado na avenida Sete de Setembro. Dois dias antes, uma operação no bairro de São Rafael flagrou três lava a jatos e um prédio comercial consumindo água de forma irregular. Nos dois casos, as provas das fraudes foram recolhidas e os responsáveis responderão judicialmente pelo crime de furto qualificado.

De acordo com o superintendente de serviços de água e esgoto da Embasa, Cesar Requião, o uso ilegal compromete o abastecimento de água e prejudica o cidadão. “Quem usa água de forma clandestina não se preocupa com o desperdício, o que prejudica o serviço. Além de prejudicar a distribuição na cidade, o furto de água obriga a Embasa a realizar mais investimentos para suprir o volume desviado. Estamos vivendo um período de poucas chuvas e os níveis de nossos mananciais estão baixos, por isso estamos intensificando estas ações. As pessoas podem colaborar denunciando e não dando apoio a qualquer fraude desse tipo”, afirma Requião, por meio de nota.

Para intensificar a localização das fraudes na região metropolitana (RMS), a Embasa já levou às ruas 50 equipes de campo que trabalham diariamente para combater o furto de água. Com isso, cerca de 26 milhões de litros de água deixaram de ser desviados mensalmente por lava a jato clandestinos, em 2016, na RMS.

