Três jovens são mortos dentro de casa em Conquista

Três jovens foram mortos dentro de uma casa no conjunto habitacional Jatobá, em Vitória da Conquista (a 517 quilômetos de Salvador).

Segundo informações do blog do Leo Santos, três homens encapuzados invadiram a residência, todos armados, e dispararam tiros contra as vítimas, que morreram no local.

Duas das três pessoas foram identificadas. Um menor de 15 anos, identificado pelas iniciais B.F.de.O, e José Eduardo Santos do Nascimento, 18 anos. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram do local.

O crime aconteceu na noite deste domingo, 5, por volta das 20h30

Ainda em Conquista

Cerca de 40 minutos depois, um outro crime aconteceu também na noite deste domingo por volta de 21h20 em Vitória da Conquista.

De acordo com o blog, Ivanilton Santos Silva, 18 anos, foi morto durante um tiroteio que aconteceu no bairro Villa Elisa.

Uma outra pessoa, que não foi identificada, também ficou ferida. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o tiroteio, nem se as vítimas participaram do confronto.

Os dois casos devem ser investigados pela Delegacia de Polícia da região.

adblock ativo