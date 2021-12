Três jovens são encontrados carbonizados em Jeremoabo

Os corpos de três jovens foram encontrados carbonizados dentro de um veículo também queimado, no municípío de Jeremoabo, a 386 km de Salvador, no início da manhã desta quinta-feira, 4. O carro foi abandonado em uma via vicinal da BR-110, a cerca de 8 km da cidade.

De acordo com o delegado João Lira, há três jovens, de 14, 16 e 20 anos, desaparecidos no município. Os donos do veículo foram confirmados como pais de dois dos desaparecidos, mas a polícia aguarda a conclusão da perícia para confirmar a identidade das vítimas. "Não posso afirmar nada com veemência, pois o reconhecimento legal só será feito através de perícia", frisou o delegado. Ainda de acordo com o delegado, o estado dos corpos não permite a identificação visual.

O terceiro adolescente desaparecido tem 14 anos e é amigo dos irmãos. A polícia local investiga a motivação do crime e aguarda a perícia para determinar a causa da morte. "Não acreditamos que eles tenham sido carbonizados vivos", afirmou o delegado. Os corpos já foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Paulo Afonso.

