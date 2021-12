Três jovem são assassinados em Eunápolis

O casal, Tarcísio Lima, de 21 anos, e a adolescente Verônica Silva Nascimento, 15, foram mortos a tiros na noite desta quarta-feira, 20, na rua Monte Pascoal, no bairro de Santa Lúcia, em Eunápolis, no sul da Bahia.

Segundo informações da polícia, o casal estava dentro de um bar comemorando o aniversario de um amigo, quando foram surpreendidos por dois homens que efetuaram vários disparos contra as vítimas.

Ainda de acordo com a polícia, a maioria dos disparos foram efetuados na cabeça, testemunhas acionaram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constataram o óbito do casal.

Outro crime

O jovem Fábio Couto Bragança, 18, foi morto a tiros dentro de casa, na rua Cuba, também na noite de quarta, 20, no bairro de Dinah Borges, em Eunápolis.

Segundo Informações da polícia, o crime aconteceu por volta das 19h, quando um jovem de 17 anos chamou por Fábio. Os dois começaram a discutir e o homem efetuou três disparos contra a vítima que morreu no local. O suspeito tentou fugir, mas foi capturado e espancado por familiares da vítima.

A polícia foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante. Na delegacia, o adolescente explicou que a arma disparou acidentalmente durante a discussão. De acordo com a polícia, o menor já foi detido antes por tráfico de drogas. O ambos os casos estão sendo investigados pela policia.

