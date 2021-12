Três irmãos morrem em acidente com ônibus na BR-330

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus matou três irmãos na manhã deste domingo, 6, na BR-330, na altura município de Jitaúna, na Bahia. De acordo com o site "Giro em Ipiau", a colisão ocorreu na saída da cidade, sentido Jequié (a 367,6 quilômetros de Salvador).

Conforme a publicação, os dois veículos bateram de frente após o condutor do carro ter perdido o controle da direção. Os três irmãos, que não foram identificados, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O cobrador do ônibus ficou com as pernas presas nas ferragens e uma passageira também ficou ferida, mas sem gravidade. Eles foram socorridos para o Hospital Prado Valadares, em Jequié.

Por conta do acidente, o trânsito no local ficou parado por quase duas horas. O Corpo de Bombeiros de Jequié foi acionado e ajudou na retirada dos corpos.

O cobrador do ônibus e uma passageira também ficaram feridos (Foto: Reprodução | Site Giro em Ipiau)

