Três incêndios destroem fábricas e ônibus em Feira

Em um intervalo de cinco horas, três incêndios destruíram duas fábricas de móveis, um ônibus e quatro fachadas de lojas em Feira de Santana (a 116 km de Salvador) nesta sexta-feira, 22. A última ocorrência foi registrada por volta de 10 horas, no Centro da cidade, em frente à prefeitura.

Um ônibus da empresa Princesinha, que transportava cerca de 60 pessoas, começou a pegar fogo na Avenida Senhor dos Passos. Passageiros relataram que houve confusão quando perceberam as chamas, já que o motorista do veículo, que não foi identificado, teria tentado impedir os usuários de descer do coletivo.

"Foi um corre e corre, gente pulando pela janela. Uma agonia", relatou uma passageira, que não quis se identificar. Apesar do tumulto, ninguém ficou ferido.

As chamas, que destruíram totalmente o veículo, também atingiram a fachada de quatro lojas. Não há informações se houve dano na parte interna. Os estabelecimentos estão fechados no momento. Um poste e a rede elétrica da região foram atingidos pelo incêndio.

Fábrica - Por volta das 9 horas, começou um foco de incêndio no depósito da fábrica Art Vimes, no bairro Jardim Cruzeiro. De acordo com o proprietário, Antônio Cássio, o fogo se alastrou rapidamente e destruiu seu estabelecimento. Ele calcula prejuízo de R$ 300 mil.

Outro incêndio também causou prejuízo estimado de R$ 20 mil ao proprietário da fábrica de móveis RN Móveis, que teve o depósito destruído por volta de 5 horas desta sexta. José Ednaldo suspeita que o fogo tenha sido provocado por pessoas que utilizam uma casa abandonada, vizinha ao imóvel, para usar drogas.

As chamas também atingiram uma casa, onde Adriana dos Santos Assis morava com quatro pessoas, incluindo uma criança e um jovem portador de distúrbio mental. Adriana, que está desempregada, disse que saiu de casa às 6 horas e não percebeu o incêndio no terreno. Quando retornou, descobriu que o fogo destruiu roupas, sapatos e material escolar em sua residência, que foi condenada por conta do risco de desabar.

