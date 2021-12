Três homicídios são registrados em menos de 12h em Ilhéus

Três homicídios foram registrados entre sábado, 26, e este domingo, 27, no município de Ilhéus, no sul da Bahia. De acordo com informações do site Ilhéus 24h, os três assassinatos foram registrados em menos de 12 horas.

O primeiro caso ocorreu no sábado, 26, por volta das 20h, no bairro Nelson Costa. Denis foi assassinado a tiros na Av. Lótus, próximo ao Centro Comunitário. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

No período das 21h, mais um homicídio foi registrado, desta vez no bairro da Conquista, nas proximidades da Praça Santa Rita. Um homem identificado apenas como Jones foi executado com um tiro na cabeça, quando estava dentro de um bar. Testemunhas relataram que os suspeitos estariam procurando um amigo da vítima, mas não encontraram o alvo e acabaram se voltando para Jones.

Já na manhã deste domingo, 27, Lucas Silva Cerqueira, conhecido como 'Manga', foi assassinado, também a tiros, numa localidade conhecida como Alto da Cascalheira, na Princesa Isabel. Suspeitos teriam cometido o crime a bordo de um veículo de modelo Onix, na cor branca, e fugiram em seguida.

Os crimes foram registrados na delegacia local.

