Três homicídios marcam noite de domingo em Dias D'Ávila

Três pessoas foram assassinadas na noite noite deste domingo, 17, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), segundo boletim divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com a polícia, Claudeni Francisco Emiliano da Silva, 26 anos, foi morto a golpes de faca, no bairro do Cristo Rei, por volta das 20h30. Segundo informações colhidas pela polícia no local, o autor do crime foi o ex-namorado da esposa da vítima. Nenhum suspeito foi preso até a publicação desta reportagem.

Outro homicídio ocorreu na rua D, no bairro Bosque, por volta 22h. Adinaira de Jesus Silva, 22 anos, foi morta com três tiros pelo corpo. Ela ainda foi socorrida para um hospital, mas já chegou na unidade de saúde sem vida. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

Mais cedo, por volta das 19h45, um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no bairro Jardim Futura. Ele ainda foi socorrido para o Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Dias D'Ávila, mas não resistiu aos ferimentos.

As circunstâncias do crime e a autoria ainda não foram descobertas. A Polícia Civil investiga os três casos.

