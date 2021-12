Três homens são presos e dois menores apreendidos com drogas na BA

Três homens foram presos e dois adolescentes foram apreendidos após serem flagrados com mais de 30 trouxas de maconha na quarta-feira, 10, no município de Tucano (distante a 269 km de Salvador). O caso aconteceu na rua Hamilton Oliveira, no bairro do Cruzeiro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Luiz Guilherme da Cruz de Jesus conhecido como "Bundinha", de 18 anos, Caio de Jesus Santana, o "Cocalho", e Sidney dos Santos, o "Pescoço", 23, foram detidos e encaminhados à Delegacia Territorial de Euclides da Cunha. Os adolescentes foram ouvidos e, em seguida, liberados.

Com eles, a polícia apreendeu um revolver calibre 32, cinco munições, 33 trouxas de maconha e R$ 406.

