Três homens são presos com drogas em Ubaitaba

Três homens foram presos, no sábado, 5, em Ubaitaba, a 295 km de Salvador, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no município. A polícia também apreendeu 300 quilos de maconha durante a operação.

De acordo a polícia, equipes faziam ronda em uma localidade próxima à Ubatã quando encontraram cerca de 60 quilos de maconha em um veículo. Após a apreensão, os policiais ainda abordaram um outro carro, um Fiat Palio, onde foram encontrados 20 quilos da mesma droga, transportada por outro homem.

Os suspeitos contaram aos policiais que teriam mais drogas em duas fazendas, localizadas na região de Cachoeira Bonita. No local, as equipes encontraram mais 3 quilos de pasta base de cocaína; 220 kg de maconha; uma quantidade de maisena; bicarbonato de sódio; uma balança digital e uma prensa hidráulica que, segundo a polícia, era utilizada na produção da droga.

Todo o material e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Territorial de Ilhéus.

