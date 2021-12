Três homens são presos com drogas e uma pistola em Candeias e Simões Filho

Equipes das Rondas Especiais (Rondesp) apreenderam cerca de 1.600 porções de drogas na última segunda-feira, 21, em posse de três indíviduos, um deles utilizando tornozeleira eletrônica, nas cidades de Simões Filho e Candeias.

Em Candeias, as guarnições abordaram um homem em posse de 41 trouxas de maconha, 139 porções de cocaína, duas balanças, munições e R$ 315. Já em Simôes Filho uma pistola calibre 380, carregadores para o armamento, munições e uma quantidade de drogas foram apreendidos de um homem que tentou empreender fuga ao observar as equipes.

Após questionamentos dos policiais, o indivíduo indicou o local onde guardava entorpecentes e para quem repassaria o valor arrecadado com as vendas do tráfico. Com as indicações as equipes conseguiram capturar o comparsa – que usava uma tornozeleira eletrônica – e estava em um veículo modelo VW Voyage, placa NZN 7137.

Nesta ação foram encontrados 1.143 pinos de cocaína, três barras de maconha, R$ 1.437, um máquina de cartão, quatro aparelhos celulares, um caderno com anotações do tráfico, um veículo. A dupla, assim como os materiais, acabaram conduzidos para a 22ª DT.

