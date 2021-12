Três homens são mortos e dois baleados em Jaguaquara

Três homens foram mortos e outros dois baleados na noite desta quarta-feira, 24, no município de Jaguaquara (a 336 km de Salvador). Segundo informações da polícia local, os crimes foram cometidos por homens em um carro, em diferentes pontos da cidade, e a suspeita é que estejam relacionados ao tráfico de drogas da região.

Entre as vítimas, o adolescente I.G.S.A, 15 anos, e Joanderson Santos Silva, 23 anos, que foram baleados quando andavam pela BR-116, no entroncamento de Jaguaquara. Os dois morreram no local.

Já Nelson John, 19 anos, foi atingido na rua Nova e chegou a ser socorrido para o Hospital de Jaguaquara, mas não resistiu. Com ele, estavam Emerson Silva, 36 anos, que foi baleado no pé e já recebeu alta; e Edivan Araújo, 21 anos, que segue internado em estado grave na mesma unidade de saúde.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Jequié. Ainda não há informações sobre a autoria dos crimes.

