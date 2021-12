Três homens e uma mulher são presos com maconha na Estrada do Coco

Três homens e uma mulher foram presos após serem flagrados com 36 tabletes de maconha prensada em um carro. A situação foi registrada na noite desta segunda-feira, 9, na região de Arembepe, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes da Polícia MIlitar abordaram um veículo que trafegava na Estrada do Coco e encontraram a droga no automóvel. Pouco mais de R$ 1 mil em espécie e três celulares também foram apreendidos na ação.

Conforme o órgão, os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, em Lauro de Freitas. Um homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

