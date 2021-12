Três homens e uma mulher são executados em Mata de São João

Quatro pessoas foram executadas em uma chacina em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na madrugada desta quinta-feira, 7. O crime ocorreu em uma localidade próximo à Praia do Forte.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), as vítimas, três homens e uma mulher, foram encontradas dentro de uma casa em Açu da Torre, em uma ladeira conhecida como "Ladeira do Açuzinho", sem nenhuma identificação.

As vítimas, segundo a polícia, foram atingidas na cabeça por arma de fogo. Ainda conforme a Stelecom, a motivação e a autoria da chacina são desconhecidas.

A delegacia de Praia do Forte informou que os corpos já foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, após a perícia da Polícia Técnica no local do crime.

adblock ativo