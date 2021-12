Três homens da mesma família são presos por venda de celulares roubados

Três homens da mesma família foram presos por receptação e comercialização de smartphones roubados no município de Paulo Afonso (distante 461 km de Salvador). Os suspeitos eram proprietários da loja ' iPhone’s PA', e foram detidos após o cumprimento de mandados de busca e apreensão em dois estabelecimentos da família.

De acordo com a Políca Civil, os suspeitos identificados como Luan Henrique da Silva Barbosa, Jailson Teixeira Barbosa e Jamison da Silva Barbosa, vinham sendo investigados há seis meses e acabaram presos em flagrante, após a polícia encontrar um caderno de anotações com o IMEIs de diversos aparelhos, todos com restrição de furto ou roubo, na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

"Durante a investigação descobrimos que os donos das lojas compravam e revendiam celulares sem se preocupar com a origem dos aparelhos, os quais, após algum tempo de uso, passavam a apresentar defeitos e até chegavam a ser bloqueados”, informou a delegada titular da Delegacia Territorial de Paulo Afonso (DT/Paulo Afonso), Antônia Jane.

Nas duas unidades da loja, os policiais também encontraram celulares desmontados e peças avulsas, que serão encaminhadas para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Os suspeitos serão encaminhados para audiência de custódia com um juiz, onde vão responder por receptação qualificada.

adblock ativo