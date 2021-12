Três homens da mesma família são presos com armas em Juazeiro

Gilberto da Silva Morgado Júnior, Anderson Lisboa Morgado e Jean da Silva Morgado foram presos, na segunda-feira, 8, com armas, em Juazeiro, a 502 km de Salvador.

Eles, que são da mesma família, são suspeitos de invadir uma propriedade rural no povoado de Cacimba, no final de dezembro. Com o trio, os policias apreenderam três espingardas de fabricação caseira, um revólver calibre 38 e munições.

Todos foram autuados em flagrante por associação criminosa, porte e posse ilegal de arma de fogo.

adblock ativo