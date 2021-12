Três foragidos da Justiça são presos na Bahia; um deles é acusado de estupro

Três homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira, 4. Contra eles, os policiais verificaram mandados de prisão expedidos pela Justiça baiana, mineira e paulista.

A primeira ação foi registrada por volta das 10h15, no KM 117 da BR 407, em Senhor do Bonfim, quando a equipe abordou um Fiat/Toro para fiscalização. No procedimento, os PRFs encontraram em desfavor do motorista, de 35 anos, um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. O documento foi expedido em 2017 pela Vara Criminal de Juazeiro (BA) e tem validade até março de 2037.

Já por volta das 10h40, ainda em Senhor do Bonfim, foi verificado que o motorista de um Toyota/Corolla, um homem de 46 anos, responde criminalmente por estupro de vulnerável. O mandado foi expedido1ª Vara Criminal da Infância e da Juventude de Sete Lagoas (MG).

No período da tarde, um homem compareceu na Unidade Operacional PRF, de Feira de Santana (BA), afim de resolver determinado assunto relacionado a um veículo de sua propriedade. Durante a verificação pessoal da sua documentação, os PRFs identificaram um mandado de prisão pelo não pagamento de pensão alimentícia. O documento foi expedido pela 2ª Vara da Família de Vila Prudente (SP) e tem como validade o ano de 2028.

Todos os citados foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária local, onde serão adotadas as medidas cabíveis.

