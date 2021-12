Três foragidos da Justiça são presos em Operação Carnaval na BR-242

Três foragidos da Justiça foram presos entre o sábado, 10 e a terça-feira, 13, durante a Operação Carnaval, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). As prisões ocorrem no Km 797 da BR-242, trecho do município baiano de Barreiras, no oeste da Bahia. Todos são suspeitos de homicídios.

A primeira ação foi registrada no final da tarde de sábado quando, durante a abordagem a um veículo, foi revelado que o condutor possuía mandado de prisão em aberto, desde janeiro de 2015.

Já a segunda e a terceira ocorreram nesta terça após abordagem a um carro com placa de Maranhão e outro do Distrito Federal. Durante consulta aos sistemas, os agentes constataram que os ocupantes dos veículos respondiam criminalmente por homicídio qualificado.

Os mandados foram expedidos em 2012 e em 2015, respectivamente. Eles foram presos e encaminhados à delegacia de polícia judiciária local.

