Três ficam feridos após carro capotar e cair em ribanceira

Três pessoas ficaram feridas em um capotamento na noite desta quinta-feira, 3, por volta das 21h40, na BR-135, em Barreiras (a 850 km de Salvador).

De acordo com o Blog Sigi Vilares, o motorista perdeu o controle do carro ao tentar fazer uma ultrapassagem. O veículo saiu da pista e capotou, caindo em uma ribanceira com cerca de cinco metros de altura.

As vítimas tiveram ferimentos leves e foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Os três feridos foram levados para o Hospital do Oeste.

