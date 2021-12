Três de paus do 'Baralho do Crime' se entrega à polícia

Um dos integrantes do 'Baralho do Crime', da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP/BA), Welington de Jesus Santos, o "Caveirinha", se entregou a delegacia do bairro do Bonfim, em Salvador, nesta sexta-feira, 14. O homem, que ilustra a carta "três de paus", possuía prisão preventiva decretada pelo crime de tráfico de drogas e foi convencido pelo próprio pai a se apresentar.

De acordo com a SSP-BA, "Caveirinha" vinha sendo investigado por envolvimento em nove homicídios, sendo oito confessados durante interrogatórios. Cerca de cinco pedidos de prisão foram registrados contra o suspeito. A prisão ocorreu logo depois de a polícia ir casa dele e conversar com o seu pai, que o convenceu a se entregar.

O delegado Sérgio Schlang Júnior, titular da 3ª DH/BTS e responsável por alguns dos inquéritos envolvendo Caveirinha, informou que o suspeito estava escondido com medo de ser morto pelos rivais, que disputavam o comércio de drogas em Periperi e na região do subúrbio ferroviário.

Informações sobre integrantes do 'Baralho do Crime' pode ser prestada anonimamente por meio do Disque Denúncia, nos telefones 3235-0000 e 181.

