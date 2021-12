Três chilenos são presos por furtar loja de material esportivo

Três chilenos foram presos por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), nesta quinta-feira, 1, acusados de arrombar e furtar mercadorias de uma loja de material esportivo no centro de Feira de Santana, no último domingo, 28. Os suspeitos foram detidos no bairro Parque Ipê.

De acordo com o site Acorda Cidade, o delegado André Ribeiro, titular da DRFR, informou que os suspeitos Eduardo Antônio Vilches Gonzales (camisa branca), John Cristoffer Cid Jana (camisa vermelha) e Jonathan Andres Fernando Varas Berrios (camisa amarela), utilizaram no crime o veículo de modelo Ford Focus preto.

Os policiais entraram na residência, localizada na Rua Sulimam, e encontraram parte do material furtado, diversos celulares e R$11.150,00, que, segundo os acusados, é de parte da venda do material roubado. O proprietário informou ao site Acorda Cidade que ainda não tem noção do valor exato do prejuízo, mas que deve ser cerca de 80 a 100 mil reais.

Os policiais entraram na residência, localizada na Rua Sulimam, e encontraram parte do material furtado, diversos celulares e R$11.150,00

adblock ativo