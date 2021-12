Três casos de homicídio são registrados em Feira de Santana nesta quinta

Três homicídios foram registrados, nesta quinta-feira, 21, na cidade de Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

De acordo com o Acorda Cidade, primeiro homicídio registrado na quinta-feira ocorreu na Rua Nacional, no bairro Parque Ipê. Antoniel dos Santos Nascimento, 30 anos, passava pelo local quando foi baleado nas costas. Ele foi socorrido por uma guarnição da Polícia Militar para a policlínica do bairro e em seguida foi transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu.

A outra vítima foi identificada como Marcos Vinicius Silva Guedes, que morava no condomínio Eco Park, no conjunto Feira VII. Ele foi baleado por um homem que estava em uma motocicleta Biz. Marcos foi encaminhado para o HGCA, mas não resistiu.

O terceiro caso foi o subtenente da Polícia Militar Juceny Rodrigues da Fonseca Otoni, que foi morto a tiros na Rua El Salvador.

adblock ativo