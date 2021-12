Três carros se envolvem em engavetamento na BR 324

Três veículos colidiram na manhã desta segunda-feira, 3, na BR 324, próximo ao bairro de Valéria, sentido Salvador. No engavetamento estão dois carros de passeio e um táxi. O trânsito segue tranquilo no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Via Bahia está no local prestando assistência e não há registro de feridos.

