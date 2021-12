Três cães morrem envenenados em Conceição de Feira

Três cachorros morreram envenenados e dois passaram mal no município de Conceição de Feira (a 73 quilômetros de Salvador). O fato aconteceu no último sábado, 19, mas só foi denunciado nesta terça, 22, pela ambientalista Telma Lobão. A suspeita é que os animais tenham comido carne com chumbinho e vidro.

Telma diz que a família de Vitalina Almeida, de 71 anos, proprietária dos animais, suspeita que o crime tenha sido cometido por um caçador que mora no imóvel vizinho. De acordo com Telma, ele foi indiciado em junho de 2012 por crime ambiental. Ele foi acusado, na época, de envenenar mais de 50 raposas na região.

O delegado de Conceição de Feira, Gustavo Coutinho, disse que não há indícios que o crime tenha sido cometido pelo acusador. "Não há motivo para ele ter feito isso. Dizem que foi porque os cachorros latiam para ele, mas isso não é motivo. Suspeitamos de um criador de ovelha que já tinha denunciado que os cachorros mataram seus animais. A dona dos cães disse que ia pagar, mas isso não aconteceu e ele estava revoltado".

De acordo com o delegado, a proprietária dos cachorros, o caçador e o criador de ovelhas serão ouvidos na próxima sexta, 25.

