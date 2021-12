Três assassinatos são registrados em Feira de Santana durante São João

Três assassinatos foram registrados durante o São João de Feira de Santana (a 109 km de Salvador). De acordo com o Acorda Cidade, em 2018, no mesmo período, também foram registrados três homicídios.

Feira X

O adolescente Gabriel Santos Soares, 17 anos, foi morto a tiros no início da noite de domingo, 23, na Rua D, conjunto Feira X. Segundo a polícia, ele foi atingido na cabeça e em outras várias partes do corpo. A vítima morava na mesma rua onde o crime aconteceu.

Parque Getúlio Vargas

Na madrugada de segunda, 24, foi assassinado a tiros Lucas Boaventura do Carmo, 23 anos. Ele foi baleado no bairro Parque Getúlio Vargas com cerca de cinco tiros e chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde morreu. Segundo a polícia, ele morava na Rua E, no bairro Aviário.

Jussara

Por volta das 19h45 de segunda-feira, Josemar Duarte Citra, 30 anos, foi assassinado em frente a casa onde morava, no conjunto Jussara. Segundo a esposa, Josemar estava com o filho de 5 anos de idade no colo quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram, os disparos.

A criança não foi atingida. O homem ainda foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu. Os tiros atingiram o lado esquerdo do tórax.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Até o momento não há mais detalhes sobre os crimes. As autorias e os motivos estão sendo investigados.

