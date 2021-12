Três armas de fogo são apreendidas no interior do estado

Três armas de fogo foram apreendidas e tiradas de circulação pela Polícia Militar (PM-BA) durante ações no fim de semana, em duas cidades do interior do estado.

Em Feira de Santana, no bairro da Pedra do Descanso, equipes da 67ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem na última sexta-feira, 27, com um revólver calibre 38, além de dois celulares, que, segundo a polícia, era fruto de roubo. O suspeito e o material foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

Já no bairro Campo Limpo, na segunda, 30, policiais da 65ª CIPM flagraram três homens num veículo Corsa com um revólver calibre 38. O trio e as armas seguiram para a Central de Flagrantes, enquanto o carro foi apresentado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Já em Santo Antônio de Jesus, no sábado, 28, uma guarnição do 14º Batalhão da PM prendeu um homem com um revólver calibre 38, após denúncia anônima. O suspeito e a arma foram levados para a Delegacia Territorial (DT/Santo Antônio de Jesus).

