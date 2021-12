Três adolescentes roubam carro e morrem em colisão na BR-242

Três adolescentes morreram depois de se envolverem em um acidente de trânsito na BR-242, no setor industrial de Luís Eduardo Magalhães (a 964 quilômetros de Salvador). Segundo a polícia, as vítimas, que teriam roubado o veículo envolvido no acidente com uma caminhonete, são dois irmãos de 15 e 16 anos e um outro menino de 12 anos.

Conforme o Blog Braga, os rapazes roubaram o carro cerca de 15 minutos antes, no centro de Luís Eduardo. Durante a fuga, eles tentaram fazer uma ultrapassagem, quando colidiram contra o outro veículo que vinha no sentido aposto da rodovia. O acidente aconteceu por volta das 18h15 desta quinta-feira, 25.

Duas equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram ao local, mas os três adolescentes, que ficaram presos às ferragens, já estavam mortos.

Os corpos das vítimas foram removidos pelos bombeiros e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, que fica a 90 quilômetros do município, no oeste da Bahia. Não há informações sobre local e data do sepultamento.

Feridos

Dois homens que estavam na caminhonete também ficaram feridos. Belmiro Canzi, 62 anos, e o filho dele, Marcelo Canzi, 40 anos, tiveram escoriações e foram socorridos pelo Samu. Não há informações sobre o estado de saúde deles nesta sexta, 26.

