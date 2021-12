Três adolescentes de Ipirá estão desaparecidas

Três adolescentes, entre 14 e 15 anos, de Ipirá, no centro-norte baiano, estão desaparecidas desde a tarde desta segunda-feira, 12. Familiares informaram ao Site Acorda Cidade, que as jovens teriam pego um veículo na cidade com destino a Salvador e teriam parado na Estação Rodoviária de Feira de Santana, onde sacaram dinheiro num caixa eletrônico.

De acordo com o site, a irmã de uma das garotas disse que o motorista do transporte chamado de ligeirinho teria passado essas informações à família. Carol Costa, Cecília Leal e Isabela Cerqueira levaram muitas roupas e disseram aos pais que iriam fazer uma apresentação na escola.

Ao notarem o sumiço, os familiares iniciaram uma campanha nas redes sociais com a divulgação de fotos e contatos para conseguir informações.

adblock ativo