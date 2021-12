Tremores de terra são sentidos no Sudoeste da Bahia

Na madrugada desta sexta-feira, 6, moradores de cinco cidades da região Sudoeste da Bahia foram surpreendidos por um tremor de 3,16 graus na Escala Richter. De acordo com José Roberto Barbosa, técnico em sismologia do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), Iguaí (a 497 quilômetros de Salvador) e Ibicuí (454 km da capital) sentiram com mais intensidade o tremor. Itororó, Firmino Alves e Nova Canaã também registraram o abalo.

Segundo o coordenador de ações Estratégicas da Defesa Civil do Estado, Paulo Sérgio Menezes Luz, o sismo causou rachaduras nas paredes e nos pisos das casas, em Igauí, mas não teve registro de nenhuma pessoa ferida.

Para o Centro de Sismologia da USP, uma das causas do tremor pode ter sido a acomodação do solo por causa da falta de chuva na região.

O técnico da USP explica que a maioria dos tremores no Brasil acontecem na zona focal superficial (até 5km de profundidade) e um sismo dessa magnitude pode vir a ser sentido até 60 km do epicentro, mas apenas com vibrações leves. "Acima dessa distância talvez pessoas que morem em prédios altos possam sentir pouca coisa, uma sensação de enjoou por exemplo", explicou José Roberto.

Ele informou ainda que pelo fato do tremor ter ocorrido de madruga, quando o ruído cultural é menor, ou seja, quando há menos som no ambiente, ele é mais fácil de ser percebido a longa distância.

De acordo com Paulo Sérgio, é a primeira vez que um abalo sísmico é registrado na região.

adblock ativo