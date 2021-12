Trem descarrilha após colidir em carreta no interior do estado

Um trem de carga e uma carreta colidiram na madrugada desta sexta-feira, 26, na BR-242, entre os municípios de Castro Alves e Sapeaçu. Segundo o site Portal Bahia 10, a rodovia ficou interditada por conta do acidente.

Ainda de acordo com o site, após a colisão, o trem descarrilou. Até o momento não hã informações de feridos nem do motivo do acidente.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde foi informado que, na verdade, o caso é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), mas, até a publicação desta matéria, não conseguimos uma resposta para saber os detalhes do acidente.

O acidente aconteceu na madrugada desta sexta, 26 (Foto: Reprodução | Portal Bahia 10)

