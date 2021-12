Treinador de goleiros do Bahia deve receber alta neste domingo

Internado em observação após acidente com ônibus do Bahia no estado de Minas Gerais, o preparador de goleiro do sub-15, Eduardo Varjão, deve receber alta médica neste domingo, 5.

Ele retornará a Salvador junto com o resto do elenco. A previsão é que a delegação chegue por volta das 23h. A informação foi confirmada pela assessoria do clube.

O acidente ocorreu no início da manhã do sábado, 4, após ônibus que transportava a delegação do time colidir com uma carreta, em um trecho da BR-251..

Dezesseis atletas e seis integrantes da comissão técnica estavam no ônibus no momento do acidente. Os motoristas dos veículos não sobreviveram. Oito pessoas ficaram feridas.

